Фигуристка Евгения Медведева показала новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве.
В трансляцию попала реакция бывшего тренера фигуристки после окончания номера – Этери Тутберидзе сдержанно поаплодировала.
Фигурное катание
Медведева исполнила 4 прыжка из 7 на контрольных прокатах сборной
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
- После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Фигурное катание
У Медведевой обострились проблемы со спиной на контрольных прокатах
Фигурное катание
Медведева исполнила 4 прыжка из 7 на контрольных прокатах сборной