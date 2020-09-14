Фигуристка Евгения Медведева показала новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве.

В трансляцию попала реакция бывшего тренера фигуристки после окончания номера – Этери Тутберидзе сдержанно поаплодировала.

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  • Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
  • После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Фигурка возвращается: Медведева и другие готовы к контрольным прокатам

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