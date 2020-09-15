Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление двукратной чемпионки мира на контрольных прокатах сборной.
«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Ее выступление было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе (общефизической подготовке), тренировках и так далее.
Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок здесь, в «Крикете», но у планеты на данный момент другие планы на нас. На самом деле, все мы должны быть сконцентрированы на борьбе с этим вирусом», – цитирует Орсера «Р-Спорт».
- Медведева представила короткую программу под «Маскарад» и произвольную под «Цирк дю Солей».
- Оба проката не обошлись без ошибок.
- Евгения тренируется на льду ЦСКА и общается с тренером по видеосвязи из-за закрытых границ.