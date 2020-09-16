«Знаете, над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем «романе» с Димой Губерниевым. Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны – романа между нами нет», – написала Семенович в инстаграме.