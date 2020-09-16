Бывшая фигуристка Анна Семенович прокомментировала слухи о романе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Причиной разговоров стал снимок, на котором певица и журналист целуют друг друга в щеку.

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«Знаете, над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем «романе» с Димой Губерниевым. Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны – романа между нами нет», – написала Семенович в инстаграме.

  • Семенович побеждала на этапе Гран-при и была призером чемпионата России.
  • Анна ушла из спорта из-за проблем со здоровьем.

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