Медведева работала с Тутберидзе с 2007 по 2018 годы, после чего перешла под руководство Брайана Орсера и стала тренироваться в Канаде. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников, Евгения возвращается к Этери.