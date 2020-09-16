Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.
Медведева работала с Тутберидзе с 2007 по 2018 годы, после чего перешла под руководство Брайана Орсера и стала тренироваться в Канаде. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников, Евгения возвращается к Этери.
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По данным «Рейтинга Букмекеров», фигуристка самостоятельно приняла это решение и приступила к работе с группой уже 16 сентября.
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.
- Евгения перешла к Орсеру как раз после Игр.
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