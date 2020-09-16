Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе – такой поворот было сложно представить даже в бешеных сюжетах русской фигурки. Внезапнейший трансфер в истории – какой тут Месси?! – уже официально подтвердили в «Самбо-70».

Радикальные новости про Женю и ее новые решения после контрольных прокатов сборной действительно ожидались. Медведева показала худший вариант себя, хотя в полностью выкатанном и идеально презентованном виде ее программы от Джеффри Баттла и Ше-Линн Бурн казались едва ли не самыми удачными. Дело даже не в прыжках, с которых Евгения падала или на которые вовсе не заходила, хотя тройные – то, на чем в сборной России брак неприемлем. Прыжки – дело действительно наживное: восстановить можно даже четверные, что после карантина получилось у Трусовой, Щербаковой и Валиевой.

Фигурное катание ⚡ Медведева вернулась в группу Тутберидзе (РИА «Новости») ЧАС НАЗАД

Медведева выглядела на льду не как двукратная чемпионка мира и даже не как фигуристка, борющаяся с трудностями и более молодыми коллегами. Слова «растерявшийся любитель» применять жестковато, но в Женином исполнении не было ни скольжения, ни презентации программ, ни акцентов в музыку (раз-два-три в вальсе – это обязательный эталон). Даже вращения развалились. После короткой журналистка Елена Вайцеховская намекнула о травме спины, после произвольной Медведева косвенно подтвердила эту информацию, но явно не считала ее стоящей внимания – она бодрилась при откровенно плохом положении дел и уводила тему к колесу – еще одному элементу, который не получился и который наверняка опасно делать с ее травмой.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

У бортика Евгения выглядела абсолютно одинокой на фоне больших дружных команд Тутберидзе, Плющенко и Мишина. Она сама забирала оставленную на разминке куртку – разве что кто-то поднес ей телефон, где в окошке видеочата ждал Брайан Орсер. Через день после прокатов изображать хорошую мину не мог и он. «Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Ее выступление было ниже ее уровня. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим», – что это, если не признание собственного тренерского бессилия?

Брайан всегда был типичным канадским тренером и даже в случае неудач находил слова поддержки, с российской точки зрения кажущиеся неуместными. Amazing и beautiful из его уст стали мемом, как и новое тело Медведевой, которое она строила в «Крикет Клабе». Толерантный Орсер не указывал на недостатки или откровенно не знал, как с ними справиться, а Евгения без жесткой руки Тутберидзе совершенно расклеилась. Орсер запрашивал срок в полтора года – прошло два, и бронза чемпионата мира 2019 года была выиграна на багаже «Хрустального». Возможно, канадец переоценил Медведеву, когда давал согласие на переход – позже выяснилось, что она не самородок, как Юдзуру Ханю и Ю На Ким, а безумно работоспособная и исполнительная фигуристка с недостатками, которые есть у всех, кроме вышеперечисленных небожителей. Первое подтверждение пришло сразу же – это неспособность Евгении выкатать типично американскую программу Orange Coloured Sky. Постановка не была похожа на привычные ей, а команда Орсера не выверяла и не вычищала каждый жест, как делала это Тутберидзе.

Брайан Орсер и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Оправдан ли обратный переход Медведевой? В ситуации, в которую попала Евгения, оправдано все. Она могла попробовать прорваться в Канаду через Лондон при закрытых границах, лечить там спину и снова заниматься с Орсером, могла отказаться от услуг канадца и приписаться к ЦСКА, где тренируется уже несколько месяцев. Это были бы лайтовые варианты, а возвращение к Тутберидзе – небывалый риск, где все либо получится, либо рухнет окончательно.

Занятия у Этери с больной спиной – предприятие сомнительное: Тутберидзе не обращает внимания на травмы спортсменов и заставляет их выкатывать программу по несколько раз и идти на сложные элементы (Медведева у Орсера безуспешно разучивала четверной сальхов). С другой стороны, с переходами Трусовой и Косторной имидж Тутберидзе как никогда упал. Может, именно Женино возвращение побудит ее пересмотреть методы? Может, именно Женю она впервые начнет рассматривать не как материал, а как личность? Сейчас все выглядит так, что Медведева нужна Тутберидзе, а Тутберидзе нужна Медведевой.

Евгения не научилась работать самостоятельно в либеральной атмосфере Орсера – ей необходима железная рука, которая все покажет и расскажет, а она выполнит, и тогда получится шедевр. Этери не научилась прислушиваться к фигуристам – ей необходима тренерская гибкость. Если новый-старый дуэт не начнет форсировать подготовку – значит, обе сделали правильные выводы.

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