Сюжет возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе – не только о возобновлении работы с бывшим тренером. На втором плане – очередное соперничество с Алиной Загитовой, из-за которого Медведева в общем-то и перешла к Брайану Орсеру после поражения на Олимпиаде. Но в декабре 2019-го Алина объявила о приостановке спортивной карьеры и не пошла в новый сезон – снялась с контрольных прокатов и сосредоточилась на работе ведущей в проекте «Ледниковый период».

Скорее всего, новое амплуа Загитовой и возвращение Медведевой никак не связаны: у девушек разный характер, каждая руководствуется тем, что ей хочется в данный момент. Но фанаты Алины в очередной раз сделали то, что получается у них лучше всего (это не относится к официальной фан-группе) – пошли в инстаграм строчить оскорбления. Адресатом стала не Медведева – Тутберидзе. Комментаторы углядели, что тренер специально отправила Загитову в шоу, чтобы сосредоточиться на работе с Женей. Вот самый топ:

Фигурное катание Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе 41 МИНУТУ НАЗАД

«Так это правда? Возвращение блудного попугая? Всех выгнали, чтобы освободить «багине» место?»

«Все-таки правда. Ради этого вы выпихнули Алинку в «Ледниковый период».

«От Алины избавилась! Иуда! Развалила, опозорила, отправила в шоу. Ради Медведевой. Предательница!»

«Алину поэтому выгнали? Ради вот этой, еле ползающей по льду? Нет, вы, конечно, великий тренер, но в случае с ЕМ переоцениваете свои возможности – здоровье и физику не изменишь. Очень жаль, если вы продались за обещания Федерации предоставить вашей группе все квоты на ОИ взамен вот этому камбэку».

«Если эти новости о возвращении Медведевой правдивы, то надеюсь, что Алина покинет вашу группу. Соседство с семейством Медведевой опасно для ее жизни».

«Это правда про Медведеву? Пожалуйста, не надо! Токсичная Жена разрушит «Хрустальный!»

«Алина столько натерпелась из-за вас с Медведевой! А вы ей нож в спину! Все вернется вам, вот увидите. Бог такого не прощает!»

«Неужели после всего, что Медведева на вас вылила, вы взяли ее обратно?»

«Зачем вы взяли Медведеву? Теперь Медведевой будет мешать Валиева! Будете так же издеваться над Валиевой, как в свое время над Алиной».

«Радует лишь то, что Женя разваливает все, к чему прикасается. Может, и ваш ТШТ уже развалится, и прекратятся все интриги, грязь и подковерные игры. Все золото мира не стоит того, во что превратилось фигурное катание не без ваших усилий. Хочется верить, что Алина помашет уже ручкой и перестанет спонсировать весь этот цирк. Цельных, верных и устойчивых вы, кажется, не сильно цените, предпочитая их противоположность».

«Какой же гадюшник без принципов и совести. Полное разочарование. Надеюсь, всем, кто причастен к травле и выпроваживанию из спорта Алины, вернется сторицей».

Евгения Медведева Фото: Getty Images

«Ощущение, что находишься в параллельном мире. Я не могу поверить. Это правда? Если правда, то у обеих не лицо, а подошва. Вытерли всю грязь, что вылили друг на друга, сказали дружно всему миру, что ошибались, обнялись и пошли дальше вместе. Сказать, что в шоке, ничего не сказать. Сроду не писала такого огромного сообщения. И понимаю, что все это в пустоту, им на это глубоко наплевать. Алина, беги, и как можно быстрей. Скорее всего, и она не ангел, но вот обратное возвращение Медведевой это просто жесть».

И так далее. В инстаграме Медведевой все спокойнее – ее подписчики, в основном, поддерживают ее решение и обещают болеть в любом случае. Недовольные встречаются – но высказывают свои мысли в корректном виде. Сама Евгения уже подтвердила переход в эфире Первого канала и высказала благодарности Брайану Орсеру. Мини-репортаж снимали на катке «Хрустального».

Фигурное катание «Не знаю, как с этим справиться». Орсер – о травме Медведевой 20 ЧАСОВ НАЗАД