Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подтвердила возвращение к Этери Тутберидзе от канадского тренера Брайана Орсера и прокомментировала ситуацию.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. Безумно благодарна за его понимание. Он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили с ним хорошие теплые отношения – никаких конфликтов, ничего. Я рада, что так получилось.

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Сейчас у нас с Этери Георгиевной все хорошо. Мы встретились и поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», – заявила 20-летняя Медведева в эфире Первого канала.

  • Фигуристка покинула группу Тутберидзе после завершения олимпийского сезона-2017/18.
  • Под руководством Орсера Медведева выиграла бронзовую медаль ЧМ-2019, ни разу не отобралась на чемпионат Европы и не попала в финал Гран-при.

Медведева и Тутберидзе нужны друг другу. У Орсера ничего не получилось

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