Появилось первое фото с тренировки Евгении Медведевой в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
«Мы приступили к совместной работе. С возвращением. Работаем дальше», – гласит подпись к публикации в официальном аккаунте группы.
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«Без громких обещаний. Просто работаем», – добавила Тутберидзе, выложив аналогичное фото в личном аккаунте.
- 20-летняя Медведева официально подтвердила возвращение к Тутберидзе 16 сентября.
- После завершения сезона-2017/18 Евгения покинула «Хрустальный» и перешла в группу канадского тренера Брайана Орсера.
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