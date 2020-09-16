Появилось первое фото с тренировки Евгении Медведевой в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

«Мы приступили к совместной работе. С возвращением. Работаем дальше», – гласит подпись к публикации в официальном аккаунте группы.

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«Без громких обещаний. Просто работаем», – добавила Тутберидзе, выложив аналогичное фото в личном аккаунте.

  • 20-летняя Медведева официально подтвердила возвращение к Тутберидзе 16 сентября.
  • После завершения сезона-2017/18 Евгения покинула «Хрустальный» и перешла в группу канадского тренера Брайана Орсера.

Медведева и Тутберидзе нужны друг другу. У Орсера ничего не получилось

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