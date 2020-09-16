Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение бывшей ученицы Евгении Медведевой от Брайана Орсера и объяснила, почему похлопала ей после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.

«Я поаплодировала, потому что девочка, понимая, что не готова откататься чисто, не готова на сто процентов – не снялась, как сделали многие, не испугалась, а вышла и показала то, на что она в данный момент готова. Это уважение к болельщикам и к федерации фигурного катания. В общем, это достойно уважения.

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Будем стараться помочь, кто если не мы? Все-таки 11 с половиной лет, которые она каталась у нас, не остались бесследно. Мне почему-то кажется что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому хочется помочь обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание, и чтобы она чувствовала себя комфортнее», – заявила Тутберидзе в сюжете Первого канала.

С контрольных прокатов снялась ученица Тутберидзе Алина Загитова, на произвольную программу не вышли Алена Косторная и Софья Самодурова. Аналогичные случаи были у одиночников, пар и танцоров.

20-летняя Медведева официально подтвердила возвращение к Тутберидзе 16 сентября.

После завершения сезона-2017/18 Евгения покинула «Хрустальный» и перешла в группу канадского тренера Брайана Орсера.

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