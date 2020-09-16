Канадский тренер Брайан Орсер впервые отреагировал на решение фигуристки Евгении Медведевой покинуть его группу и вернуться к Этери Тутберидзе.

«Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад. Мы, как обычно, связались по FaceTime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Необходимость тренироваться в удаленном режиме стала для нас обоих серьезным испытанием. Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной

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Что касается принятого Женей решения, я понимаю, какой шок подобная новость может вызвать в мире фигурного катания и сколько повлечет за собой всевозможных обсуждений, но могу сказать одно: лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем. У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, – это пандемия.

Я не спрашивал, чье именно это было решение. Посоветовали ли это Медведевой в ФФККР, с руководителями которой Женя обсуждала свое будущее, или же она обсуждала свои планы напрямую с Этери. Не уверен, что мне важно это знать и что я хотел бы это знать. Но я очень дорожу теми отношениями, которые сложились у нас с Медведевой за время совместной работы. Они очень искренние, очень доверительные. Я на 100% уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься, ей нужен тренер. В том разговоре, о котором я сказал в начале нашей беседы, мы пришли к общему заключению: не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьезной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас», – цитирует Орсера RT.

Медведева стала тренироваться с Орсером после окончания сезона-2017/18.

16 сентября она объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе.

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