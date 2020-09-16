Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани, который стартует 18 сентября.
О неучастии 20-летней фигуристки, которая после контрольных прокатов сборной вернулась в группу Этери Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».
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- От «Хрустального» на этапе выступят Анна Щербакова и Майя Хромых.
- В сезоне-2020/21 фигуристы обязаны выступить на двух этапах Кубка России для отбора на национальный чемпионат.
- Помимо Сызрани, Медведева была заявлена на московский этап 10-13 октября.
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