Президент ФФКР Александр Горшков поддержал возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе и заявил, что никогда не одобрял ее уход к Брайану Орсеру.
«Считаю, что это правильное решение. Я изначально был против ухода Медведевой к Орсеру. Удастся ли Медведевой вернуться на прежний уровень? Это зависит от многих факторов. Сейчас говорить об этом преждевременно. Но решение в любом случае правильное. Жизнь многогранна. Бывают разные ситуации, которые мы все переживаем. В этом случае, повторюсь, Женя приняла правильное решение. Болельщикам что-то отвечать я не считаю целесообразным.
Если вернуться на два года назад к этой истории, то я говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего хорошего не выйдет. Я не претендую, чтобы быть правым, но все же. Жизнь – сложная штука. Но в данном случае получилось так, как получилось.
У Тутберидзе большая группа очень сильных спортсменов. Этери Георгиевна – опытнейший тренер. Она умеет правильно распределять свое время на учениц. А больше или меньше его станет на Медведеву после ухода некоторых фигуристок из ее группы – вопрос математики», – сказал Горшков в интервью Metaratings.
- Медведева стала тренироваться с Орсером после окончания сезона-2017/18.
- 16 сентября она объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе.