Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало завершившую карьеру фигуристку Марию Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество», – отметил источник.
Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
- Сотскова – серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года стала четвертой.
- В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле Мария объявила о завершении карьеры.