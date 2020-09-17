Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало завершившую карьеру фигуристку Марию Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество», – отметил источник.