Бывший канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не против сотрудничать с Этери Тутберидзе, в группу которой вернулась фигуристка.
– Собираетесь ли вы контактировать с Этери Тутберидзе так, как до этого контактировали с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой?
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– Логично, что вы спросили об этом. Я со своей стороны открыт к любому виду сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и ее коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но и захватывающим, – цитирует Орсера RT.
- Медведева стала тренироваться с Орсером после окончания сезона-2017/18.
- 16 сентября она объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе.
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