– Собираетесь ли вы контактировать с Этери Тутберидзе так, как до этого контактировали с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой?

– Логично, что вы спросили об этом. Я со своей стороны открыт к любому виду сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и ее коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но и захватывающим, – цитирует Орсера RT.