В твиттере появилось видео жуткого падения 17-летнего российского фигуриста Максима Серова на этапе Кубка России в Сызрани.

Юный спортсмен, выступающий в паре с Анастасией Федоровой, исполнял поддержку и потерял равновесие.

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«Судя по видео, Серов сильно ударился головой и получил серьезную травму. Спортсмен не смог самостоятельно покинуть лед», – говорится на сайте РИА «Новости».

Врачи диагностировали у Максима сильное сотрясение мозга.

После падения и травмы спортсмен снялся с Кубка России.

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