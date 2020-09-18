В твиттере появилось видео жуткого падения 17-летнего российского фигуриста Максима Серова на этапе Кубка России в Сызрани.
Юный спортсмен, выступающий в паре с Анастасией Федоровой, исполнял поддержку и потерял равновесие.
Фигурное катание
Орсер не против сотрудничать с Тутберидзе по Медведевой
«Судя по видео, Серов сильно ударился головой и получил серьезную травму. Спортсмен не смог самостоятельно покинуть лед», – говорится на сайте РИА «Новости».
- Врачи диагностировали у Максима сильное сотрясение мозга.
- После падения и травмы спортсмен снялся с Кубка России.
У нас есть много всего про фигурку. Например:
Фигурное катание
РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на 10 лет за подделку медсправки
Фигурное катание
Президент ФФКР: «Я изначально был против ухода Медведевой к Орсеру»