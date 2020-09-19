Олимпийский чемпион-2006 в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему в 1999 году перестал выступать в паре с Татьяной Навкой и начал сотрудничество с другой фигуристкой – Анной Семенович.

«Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с Александром Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался, однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться. Весь накопившийся негатив и привел к тому, что я сделал тот выбор», – цитирует Костомарова RT.

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  • 1 августа 2015 года Навка вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина – Дмитрия Пескова.
  • Лучший результат Семенович в паре с Костомаровым – второе место на чемпионате России-2000.

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