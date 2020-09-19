Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

– Какие впечатления от возвращения в группу Евгении Медведевой?

Фигурное катание
Орсер не против сотрудничать с Тутберидзе по Медведевой
ВЧЕРА В 05:45

– Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо.

– Обидно ли, что Женя не приехала в Сызрань с вами?

– Ну, у нее же свой график подготовки к соревнованиям. Они это сами с тренерами решают, – цитирует Щербакову Sport24.

  • Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе КР с личным рекордом – Анна получила от судей 82,13 балла.
  • Произвольную программу спортсменки исполнят в воскресенье.

Медведева и Тутберидзе нужны друг другу. У Орсера ничего не получилось

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Фигурное катание
Президент ФФКР: «Я изначально был против ухода Медведевой к Орсеру»
17/09/2020 В 14:13
Фигурное катание
🛑 Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани («СЭ»)
16/09/2020 В 21:17