Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.
– Какие впечатления от возвращения в группу Евгении Медведевой?
– Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все. Но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо.
– Обидно ли, что Женя не приехала в Сызрань с вами?
– Ну, у нее же свой график подготовки к соревнованиям. Они это сами с тренерами решают, – цитирует Щербакову Sport24.
- Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе КР с личным рекордом – Анна получила от судей 82,13 балла.
- Произвольную программу спортсменки исполнят в воскресенье.