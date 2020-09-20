«Спасибо тебе, девочка наша. Мы прекрасно видели падения, которые случились на попытках исполнить четверной флип на разминке. Здесь пошла и сделала – довольна.

Прекрасное платье, прекрасная программа. Что отделяет порой просто спортсменов от чемпионов? На заезде, если мне не изменяет память, перед тройным лутцем она споткнулась, потеряла скорость. Конец программы, силы на исходе, ты без скорости – но она пошла, Даниил Глейхенгауз залез под бортик. Но она пошла и сделала этот тройной лутц. Круто, круто, молодец!» – прокомментировал выступление Щербаковой олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.