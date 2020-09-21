Генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе и рассказал о моральных качествах тренера.
«Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву. Ну что такое Канада для нее? Это чужая земля. Она до мозга костей москвичка, и Жанна, ее мама, такая же. Она двукратная чемпионка мира, личность, а такие люди никогда не будут жаловаться. У Этери Тутберидзе нет упертости, она дипломат, тонкий человек, очень талантливая рабочая лошадка, у которой, естественно, не хватает нервной энергии, чтобы заниматься политикой.
Человеку некогда заниматься политикой, когда ты талантливый практик. Она очень ранимый человек, ее нельзя обижать. С нашей стороны для нее нужно создавать условия, чтобы она производила таких гениальных детишек. А тут свора набросилась на нее и откусывает у нее готовый продукт, который она создала», – цитирует Лайшева «Р-Спорт».
- 20-летняя Медведева покинула группу Тутберидзе после окончания сезона-2017/18 и вернулась от канадца Брайана Орсера в сентябре 2020-го.
- В межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко ушли фигуристки сборной России Алена Косторная и Александра Трусова.