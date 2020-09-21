«Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву. Ну что такое Канада для нее? Это чужая земля. Она до мозга костей москвичка, и Жанна, ее мама, такая же. Она двукратная чемпионка мира, личность, а такие люди никогда не будут жаловаться. У Этери Тутберидзе нет упертости, она дипломат, тонкий человек, очень талантливая рабочая лошадка, у которой, естественно, не хватает нервной энергии, чтобы заниматься политикой.