Стало известно, когда Первый канал покажет шоу о фигурном катании «Ледниковый период».

В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается, что первый выпуск покажут в субботу, 3 октября, в 17:20 по московскому времени.

Фигурное катание
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  • В шоу соревнуются пары, составленные из профессиональных фигуристов и звезд российского шоу-бизнеса.
  • Ведущие – олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
  • Из-за занятости в шоу Загитова пропускает старт соревновательного сезона.

«Ледниковый период» – культовое шоу. Там родился мем «Леша может все» и возникли десятки романов

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