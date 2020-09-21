Стало известно, когда Первый канал покажет шоу о фигурном катании «Ледниковый период».
В официальном инстаграм-аккаунте проекта сообщается, что первый выпуск покажут в субботу, 3 октября, в 17:20 по московскому времени.
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- В шоу соревнуются пары, составленные из профессиональных фигуристов и звезд российского шоу-бизнеса.
- Ведущие – олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
- Из-за занятости в шоу Загитова пропускает старт соревновательного сезона.
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