Известный спортивный агент и организатор ледовых шоу Ари Закарян в последнем интервью вбросил фразу о Евгении Медведевой, которая наверняка заинтриговала и удивила поклонников фигурного катания. Не тех, кто отслеживает буквально каждую новость и смотрит в замедленном повторе каждый прыжок, чтобы вычислить градус недокрута или неправильное ребро. А тех, для кого фигурка – занимательный вид спорта, а не смысл жизни.

«Что касается Медведевой, то, конечно, у меня с ней особая связь, потому что, будучи армянином, я всегда забочусь об армянах. А она армянка. Я не националист, но я всегда горжусь выходцами с моей родины. Как Ким Кардашьян или Шарль Азнавур, например», – заявил Закарян.

Фигурное катание «На нее набросилась свора и откусывает готовый продукт». Почему нельзя обижать Тутберидзе ДЕНЬ НАЗАД

«Женя – армянка?! – наверняка изумились многие. – Что вообще происходит?!» Собственно, так и есть: у Евгении армянкие корни, а ее фамилия по свидетельству о рождении – не Медведева. Отец двукратной чемпионки мира – армянский предприниматель Арман Бабасян, и до старта карьеры в фигурном катании она носила его фамилию. Армянские спортивные сайты, когда пишут об успехах Жени или ее трансферах, используют фамилию ее отца – либо как основную, либо указывая в скобках.

Евгения Медведева, этап «Гран-при», Rostelecom Cup-2019 Фото: Getty Images

Можно подумать, что Медведева – фамилия Жениной мамы, но и это не так – маму зовут Жанна Девятова. Медведева – бабушка фигуристки по материнской линии, это ее девичья фамилия. В группу Тутберидзе в 2007 году Евгения пришла, уже будучи Медведевой.

«Дело в том, что смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет! Надеюсь, мне удастся раз и навсегда закрыть эту тему», – заявил Арман Бабасян в одном из немногих интервью и подчеркнул, что сохраняет теплые отношения и с дочерью, и с ее матерью.

В 2016 году фигуристка решительно открещивалась от армянского происхождения и фамилии отца. «Это где так написано? Моя фамилия – Медведева. Где вы слышали, что у меня была какая-то фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская, родом я из Москвы – все. Отчество у меня очень красивое – Армановна. Арман – это французское имя. Значит, у меня французское отчество».

После Олимпиады-2018 показания изменились – видимо, Женя поняла, что в эпоху интернета публичному человеку очень сложно что-либо скрыть. «У меня отец армянин, но с армянской культурой я не так близко знакома. Не приходилось кататься под армянскую музыку, армянская кухня не совсем мне по вкусу. Я больше русский человек», – рассказала фигуристка.

Фигурное катание Возвращение Медведевой к Тутберидзе стало «шоком» для Щербаковой 19/09/2020 В 18:51