Знаменитый фигурист Евгений Плющенко прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина о Гноме Гномыче – сыне Плющенко и Яны Рудковской.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», – сказал Аршавин в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым в мае 2020 года – он имел ввиду многочисленные челленджи с участием семьи Плющенко, которыми Рудковская активно делилась в соцсетях в разгар пандемии.

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Ему оперативно ответила мама юного фигуриста, а мнение отца стало известно только сейчас. «Я не люблю, когда обижают мою семью. Это несправедливо и неправильно, особенно когда это касается детей, жены. Может быть, [он] тогда не выспался», – цитирует Евгения РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

Плющенко стал победителем Олимпиады-2006 (одиночка) и 2014 (командные соревнования). У него три золота чемпионатов мира.

Саша Плющенко – семилетний сын Евгения от Яны Рудковской, родители называют его Гном Гномычем. Мальчик тоже занимается фигурным катанием.

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