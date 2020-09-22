Конфликт между командами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко совершил полный круг и пошел на новый.
В сториз инстаграма команды Этери Георгиевны были опубликованы скрины личной переписки между Яной Рудковской и Алиной Загитовой, в которой супруга Плющенко приглашает олимпийскую чемпионку Пхёнчхана на открытие катков в Москве и Московской области.
В ответ Алина написала: «Здравствуйте) Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».
Слова Рудковской («Мы тебя ждем») можно трактовать по-разному, поэтому команда Тутберидзе подписала скриншот: «Никто никого не переманивает?»
- Ранее к Плющенко ушли Александра Трусова, Алена Косторная и ряд других фигуристов и специалистов.
- Загитова приостановила карьеру в 2019-м. Осенью она стала ведущей шоу «Ледниковый период».