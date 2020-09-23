Яна Рудковская, известный музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала новый скандал в фигурном катании. Она подтвердила подлинность своей переписки с Алиной Загитовой, которую выложила группа Этери Тутберидзе.

«Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном.

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Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя. Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам – с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты.

Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня.

У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать ее точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу их юристы разъяснят. В перерывах между их тренировками», – цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

В группе Тутберидзе настаивают, что Плющенко переманивает у «Хрустального» кадры.

В межсезонье-2020 от Этери к Евгению ушли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.

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