Семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашу больше знают не по имени, а по прозвищу – мальчика называют Гном Гномычем. Прозвище насколько в нему приклеилось, что даже в новостных заголовках он чаще фигурирует как Гном Гномыч, а не как Александр Плющенко или сын двукратного олимпийского чемпиона и известного музыкального продюсера.

Прозвище коротит и триггерит фанатов фигурного катания – людей действительно беспокоит, что даже в более старшем возрасте парень останется Гном Гномычем. Может, это и мило в домашнем кругу, когда мальчишке пять, но когда вытянувшийся подросток выйдет на первые юниорские соревнования и его будут знать как Гном Гномыча – такое уже будет перебором.

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Так откуда взялось это прозвище? Life выдвинул версию, что оно появилось еще в роддоме, откуда Плющенко забрал Рудковскую в январе 2013 года. Мальчик родился не слишком большим – 2,8 кг и 49 см – поэтому родители и прозвали его Гном Гномычем.

Никнейм подхватили даже за границей. В 2016 году маленький Саша снялся для обложки глянцевого журнала Magnificent Magazine. «Очаровательный Гном Гномыч», – так называлась публикация на английском.

Позже Саша через Яну Рудковкую подтвердил, что стал Гном Гномычем с легкой руки родителей. В его инстаграме, который ведет мама, появился пост:

«Дорогие, это фото на мою первую обложку Hello. Мне очень шел колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем. Три месяца назад мне исполнилось шесть лет. Как вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все-таки на годик еще оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах инстаграма? Решать вам, посчитаем потом все за и против».

Мнения разделились: кто-то считал, что кличками нужно называть животных, а не детей, другие настаивали, что Гном Гномыч – уже бренд. «Гном Гномыч уже подрос и стал хоть и маленьким, но чемпионом. В таком случае, стоит ли менять? Я думаю, не надо, ведь не знаешь же, как повернется судьба», – выразила мнение одна из подписчиц.

В январе 2020 года Саше исполнится восемь, но он до сих пор Гном Гномыч.

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