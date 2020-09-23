Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил штабу Этери Тутберидзе на обвинения в переманивании фигуристок – в частности, победительницы Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой.
«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтоб вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?» – написал 37-летний Плющенко.
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- В недавнем интервью Евгений заявил, что не занимается переманиванием фигуристов из других групп.
- В ответ штаб Тутберидзе выложил скрин переписки, где жена Плющенко Яна Рудковская приглашает Загитову к сотрудничеству.
А ТЫ ЗА КОГО?
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