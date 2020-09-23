Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал приглашение Евгения Плющенко для Алины Загитовой уйти от Этери Тутберидзе.

«Плющенко – бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление, нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой – все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть.

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Второе – это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем, ничего из себя не представляет кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.

Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет», – заявил Лайшев в интервью сайту телеканала ТНВ.

Во вторник, 22 сентября, в инстаграме штаба Этери Тутберидзе появились скриншоты переписки Алины Загитовой и продюсера Яны Рудковской.

Рудковская предлагала олимпийской чемпионке-2018 перейти к Евгению Плющенко, но Загитова отказалась и осталась с Тутберидзе. «Никто никого не переманивает?» – гласила надпись на скриншотах в инстаграме штаба Этери.

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