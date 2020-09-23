– Лешенька, привет. Станислав Саламович [Черчесов] просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – написал Дзюба.