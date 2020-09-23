Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высмеяли предложение Яны Рудковской и Евгения Плющенко о переходе Алины Загитовой из группы Этери Тутберидзе.
– Лешенька, привет. Станислав Саламович [Черчесов] просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – написал Дзюба.
Фигурное катание
Плющенко – штабу Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку?»
– Но я не умею играть в футбол!
– Научим!
«Как думаете, что делать?» – спросил у подписчиков Ягудин.
- Во вторник, 22 сентября, штаб Этери Тутберидзе опубликовал в инстаграме скриншот переписки продюсера Яны Рудковской с Алиной Загитовой.
- Жена Евгения Плющенко предлагала олимпийской чемпионке-2018 уйти из «Хрустального» к «Ангелам Плющенко», но Алина ответила, что останется у Тутберидзе.
- Ягудин ведет в паре с Загитовой новый сезон «Ледникового периода» на Первом канале.
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