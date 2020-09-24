Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла перейти в тренерскую группу Евгения Плющенко осенью 2019 года.

«БИЗНЕС Online» пишет, что во время гастролей с ледовым шоу фигуристка попросила у Плющенко совета по изучению четверных прыжков, а тот предложил ей перейти в его академию. Тогда Загитова взяла время, чтобы подумать.

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«Более того, в определенный момент шансы на переход были крайне высоки. Ближе всего Плющенко был к переходу Алины после ее провала в финале Гран-при, когда Загитова заняла последнее место, а из-за небольшой травмы не смогла даже выйти на показательные выступления. Тогда перед приостановкой карьеры фигуристка уже рассматривала возможность перехода в академию «Ангелы Плющенко», – сообщает источник.

  • В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и больше не выходила на соревновательный лед.
  • 22 сентября тренерский штаб Тутберидзе выложил скрин переписки 18-летней Загитовой с женой Плющенко Яной Рудковской, которая предлагала фигуристке сотрудничество. Алина ответила отказом.

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