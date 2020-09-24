«БИЗНЕС Online» пишет, что во время гастролей с ледовым шоу фигуристка попросила у Плющенко совета по изучению четверных прыжков, а тот предложил ей перейти в его академию. Тогда Загитова взяла время, чтобы подумать.

«Более того, в определенный момент шансы на переход были крайне высоки. Ближе всего Плющенко был к переходу Алины после ее провала в финале Гран-при, когда Загитова заняла последнее место, а из-за небольшой травмы не смогла даже выйти на показательные выступления. Тогда перед приостановкой карьеры фигуристка уже рассматривала возможность перехода в академию «Ангелы Плющенко», – сообщает источник.