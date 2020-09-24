Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал фейковую переписку своего сына Саши с Этери Тутберидзе – по задумке тренер переманивала Гном Гномыча в свою группу.

«Шутка дня! – подписал Плющенко публикацию. – Ну с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь». А вот и «переписка»:

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– Привет, Сашенька, привет, Гном Гномыч, хочешь у меня тренироваться?

– Здравствуйте, Этери Георгиевна. А на каких условиях?

– 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и тв-проектов! Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь.

– Немало, Этери Георгиевна, немало… А почему же 30 тысяч, школа же государственная?

– Это старая, но добрая традиция благодарности тренеру, малыш!

– А кто будет мой инстаграм вести, если я к Вам перейду?

– А кто сейчас ведет, Сашенька?

– Сейчас мама!

– Ааа, ну если перейдешь, то, конечно же, я! А что ты сейчас прыгаешь, Сашенька?

– Все двойные, Этери Георгиевна!

– А… все двойные… ну как папа тебя всем тройным научит, так я тебя жду!

– Но почему, Этери Георгиевна?

– Да потому что, Сашенька, я беру детей только со всеми тройными. Так что как-то так, дорогой, как-то так!

Ранее Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании ее учениц – в межсезонье на переход решились Александра Трусова и Алена Косторная.

Этери показала переписку, в которой жена Плющенко Яна Рудковская приглашает в группу мужа Алину Загитову.

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