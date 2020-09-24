Семилетний фигурист Александр Плющенко выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», – сказал Плющенко-джуниор, так же известный как Гном Гномыч (цитата по Sports.ru).

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Мать Александра Яна Рудковская заявила, что сын за 2019 год заработал 12 миллионов рублей. Они хранят его сбережения на специальном счету во Франции. По законам республики у родителей нет доступа к этим деньгам до наступления совершеннолетия ребенка.

«Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду», – ответил Гном Гномыч (цитата по Sport24). Его слова в интервью шоу «Алена, блин» приводит ютьюб-канал Super.

В мае 2020 года журнал Starhit написал о возможном синдроме Аспергера у Александра Плющенко. Рудковская публично возмутилась текстом издания, Евгений Плющенко объявил о намерении подать в суд на журналистов. Позднее глава холдинга, в который входит Starhit, снял новость с публикации.

На инстаграм Плющенко-младшего подписаны 439 тысяч пользователей.

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