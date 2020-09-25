Очередной скандал в русской фигурке уже не удивляет, но нервирует и заставляет хохотать после каждого ответного выстрела обеих сторон. В адрес и Тутберидзе, и Плющенко хочется кричать: «Что, правда?! Серьезно?! А может, вы наконец прекратите и будете просто тренировать фигуристов?»

Приходится согласиться с президентом ФФКР Александром Горшковым, который почти во всех комментариях заявляет, что он не в курсе. О войне Тутберидзе с Плющенко слышал даже он. «Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем спорте. Это никому не идет на пользу. Собрать их за одним столом? Идею нужно обсудить, подумать, насколько это будет эффективно», – изрек Александр Георгиевич.

Фигурное катание Плющенко показал фейковую переписку Тутберидзе и Гном Гномыча 12 ЧАСОВ НАЗАД

Конечно, пора вмешаться какой-то третьей стороне. «Хрустальный» показывает переписку Загитовой и Рудковской (хорошо, если с одобрения Алины), Плющенко отвечает цитатой из «Жмурок», глава «Самбо-70» Ренат Лайшев, над которым потешаются даже фанаты Тутберидзе, называет двукратного олимпийского чемпиона бездельником. Можно ли представить такое в других видах спорта? Черчесов, публикующий переписку Дзюбы и Соболева? Вяльбе, уличающая в тунеядстве коллег из биатлона? Эта перепалка похожа разве что на MMA в худших проявлениях, но там хотя бы понятна цель трештока – вывести соперника из себя и потом выместить всю злость в октагоне. К чему это в фигурном катании, где важна концентрация и холодная голова, а дополнительное давление только мешает?

Евгений Плющенко на контрольных прокатах сборной России Фото: Imago

Вмешаться пора, но ФФКР слишком слаба как посредник – разборки в соцсетях далеки от 73-летнего Горшкова и его ровесницы Тарасовой, 65-летнего Когана и 68-летней Голубковой. В идеальном мире посты скандалистов не должны были даже появиться – пресс-служба завернула бы их еще до стадии готовности – но пресс-служба федерации пока работает слишком старомодно, а личная пресс-служба… Видимо, и Плющенко, и Тутберидзе считают, что знают лучше. А кто рискнет сказать им, что они делают что-то не так?

Возможно, выходом стал бы юмор, и Алексей Ягудин филигранно спародировал переписку с Артемом Дзюбой – футболист якобы позвал его в сборную с одобрения Черчесова, но Алексей «остался у Татьяны Анатольевны». Но через день Плющенко сочинил фейковую переписку Тутберидзе с Гном Гномычем, и тут впору вспомнить понятие испанский стыд – когда что-то странное делает другой человек, а неловко тебе. «Переписка» оказалась занимательной – легенда о том, что Тутберидзе принимает в группу только ребят с тройными прыжками, обыграна вроде бы и неплохо. Но шутка неуместна из уст участника спора – это было бы смешно от третьих лиц вроде Ягудина или вовсе от твиттерских. Что дальше-то? Плющенко напишет фанфик о жизни Гном Гномыча у Тутберизе, а Тутберидзе – о жизни Загитовой у Плющенко? Они заявятся на фандомную битву за разные команды и будут ругаться там?

Так из-за чего все снова завертелось?

Помнишь школьные уроки истории? Где нужно было назвать повод какой-нибудь войны, и учительница обязательно поправляла: не причину, а повод. Сейчас поводом стало интервью Плющенко телеканалу «Россия 24» – в общем-то не самое резонансное, вполне вдумчивое, без дифирамбов Путину и почти без Гном Гномыча. Но в ответах Плющенко еще раз прозвучали слова о том, что он не переманивает спортсменок у других тренеров. Они звучали без какого-либо вызова, но штаб Тутберидзе бомбануло. Оказалось, подтекст был не о перешедших Трусовой и Косторной – а о Загитовой, чей статус в спорте сейчас непонятен. Штаб поделился перепиской Алины с Яной Рудковской, а дальше все понеслось по накатанной.

Алина Загитова и Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Постепенно картина выясняется – особенно после инсайда «БИЗНЕС Online» о том, что Плющенко действительно приглашал Загитову в свою группу, фигуристка брала время, чтобы подумать, и была довольно близка к переходу после финала Гран-при, где она заняла последнее шестое место. Примерно тогда сестра Тутберидзе Марина Хоффман выступила с набросом про ленивых и неблагодарных фигуристов. Но Алина все же отказалась от предложения Плющенко, а через неделю выступила на Первом канале с объявлением о приостановке спортивной карьеры. Дата переписки с Рудковской пока не установлена.

В принципе, дискурс ясен – Тутберидзе не имела права отпустить Загитову. За полтора года с Олимпиады у Алины сложился настолько добрый и благодарный тренерам образ, что ее уход стал бы огромным ударом для штаба. Они потеряли Медведеву, а трио ТЩК по популярности не могло сравниться с Алиной и Женей, несмотря на мировые рекорды ISU и попадания в Книгу Гиннеса. Даже статистика кликов на спортивных сайтах показывает огромный перегиб в сторону Загитовой/Медведевой и исключительно спортивный интерес к Трусовой, Косторной и Щербаковой. Да и в их отношениях с тренерами все было не столь гладко – Александру штормило на четверных и ее семья задумывалась о смене тренера. Алена уже тогда виделась девушкой с характером, а не покладистой юной фигуристкой, смотрящей в рот Тутберидзе.

Перед Этери появилась угроза остаться с одной Щербаковой, у которой впереди пубертат и передел техники – а допустить этого было нельзя. Загитова откаталась в «Спящей красавице» у Татьяны Навки, прошла предсезонку в Новогорске, а потом вместо контрольных прокатов замаячил «Ледниковый период». В «Хрустальный» вернулась Евгения Медведева – неясно, связаны ли камбэк Жени и невозвращение Алины. Строить теории – удел фанатов, но уже понятно, что верная и благодарная Загитова проиграла по уровню свободы Медведевой – не всегда честной и однажды ушедшей от Этери. Евгения вернулась как взрослый и равный человек, а не как подчиненная. Загитова даже в 18 лет полностью зависит от Тутберидзе и «Самбо-70» – и ее не отпустят. Уж точно не к Плющенко.

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