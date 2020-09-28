Александр Плющенко, семилетный сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, выступит на соревнованиях в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.

Гном Гномыч (такое прозвище мальчику дали родители) заявлен на произвольную программу в первом юношеском разряде. Его соперники – четыре парня из «Самбо-70», но они представляют отделение «Конек Чайковской», а не «Хрустальный». Саша Плющенко – самый младший в своей категории.