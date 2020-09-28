Александр Плющенко, семилетный сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, выступит на соревнованиях в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.
Гном Гномыч (такое прозвище мальчику дали родители) заявлен на произвольную программу в первом юношеском разряде. Его соперники – четыре парня из «Самбо-70», но они представляют отделение «Конек Чайковской», а не «Хрустальный». Саша Плющенко – самый младший в своей категории.
Фигурное катание
Уход Загитовой станет крахом для Тутберидзе. Этери не отпустит Алину
- Турнир, посвященный 50-летию «Самбо-70», будет проходить 28-29 сентября.
- Ранее Саша Плющенко участвовал только в турнирах, проводимых его отцом – он дважды выигрывал Кубок Евгения Плющенко.
- Плющенко-старший и Тутберидзе находятся в состоянии конфликта из-за переходов фигуристок «Хрустального» в группу Евгения.
Фигурное катание
Плющенко показал фейковую переписку Тутберидзе и Гном Гномыча
Фигурное катание
Загитова могла перейти к Плющенко осенью 2019 года («БИЗНЕС Online»)