Наметился новый виток противостояния фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой – учениц Этери Тутберидзе, которые разыграли золото и серебро Олимпиады-2018.
20-летняя Медведева посетила торжественное мероприятие по случаю 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70», к которому принадлежит отделение «Хрустальный», возглавляемое Тутберидзе. Евгения поучаствовала в церемонии и подняла флаг России под звуки национального гимна.
Олимпийской чемпионки Алины Загитовой на мероприятии не было. Генеральный директор школы Ренат Лайшев объяснил в комментарии «Р-Спорту»:
«Я всегда за это (чтобы фигуристки вместе подняли флаг). Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и она вернулась к Тутберидзе. Медведева – выпускница школы, одна из титулованных спортсменок, символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всех учителей, всех тренеров, всех детей. Она объединяет в себе всю любовь школы. Есть еще Алина, но она занята».
Затем подписчики задали вопрос о неучастии в церемонии самой Загитовой, и фигуристка ответила: «Меня не звали».
- Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру в межсезонье-2018 и вернулась в сентябре 2020-го.
- Загитова в декабре 2019 объявила о приостановке соревновательной карьеры.