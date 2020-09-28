«Я всегда за это (чтобы фигуристки вместе подняли флаг). Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и она вернулась к Тутберидзе. Медведева – выпускница школы, одна из титулованных спортсменок, символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всех учителей, всех тренеров, всех детей. Она объединяет в себе всю любовь школы. Есть еще Алина, но она занята».