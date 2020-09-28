Новая неделя – новый скандал в русской фигурке, причем без соревнований, трансферов и даже слухов о переходах. Удивлены? Наверное, уже нет – все привыкли, что на этом минном поле полыхнуть может из-за комментария в инстаграме, очертания на фото, услышанной на фоне музыки и так далее. В этот раз разгорелось из-за 50-летнего юбилея «Самбо-70» – московской спортшколы, в которой Этери Тутберидзе тренирует своих звезд. Сейчас «Самбо-70» ассоциируется именно с фигурным катанием, хотя в спортивном центре обучают и другим видам спорта от гимнастики до борьбы. Но главные олимпийские достижения клубу принесли все же фигуристки.

Из-за пандемии в 2020-м в спортшколе решили не справлять 50-летие, перенесли масштабное торжество на год вперед и ограничились камерной церемонией поднятия флага. Ученики школы вынесли знамя «Самбо-70» (без курьеза не обошлось), а недавно вернувшаяся к Тутберидзе Евгения Медведева подняла флаг России под звуки национального гимна. На этом все должно было закончиться, но на мероприятие пришли журналисты и атаковали гендира «Самбо» Рената Лайшева – крайне мемного товарища, за которым действительно нужно записывать в специальный цитатник абсурда.

Фигурное катание Медведева поднимала флаг на юбилее «Самбо-70», а Загитову не позвали 7 ЧАСОВ НАЗАД

Владимир Путин и Ренат Лайшев Фото: Getty Images

Лайшеву задали простейший вопрос: «А где Алина Загитова?» Вопрос не только простейший, но и действительно нужный: Загитова – единственная спортсменка, принесшая «Самбо-70» личную золотую медаль Олимпиады. Еще золото под эгидой «Самбо» выигрывала Юлия Липницкая, но оно было командным. Журналистам (да и болельщиком) показалось, что Алина тоже могла бы присутствовать на мероприятии. Лайшев начал отвечать – и портал в ад открылся.

Лайшев в 10:45 : «Я всегда за это (чтобы Загитова и Медведева вместе подняли флаг – Eurosport). Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и она вернулась к Тутберидзе. Она объединяет в себе всю любовь школы. Есть еще Алина, но она занята».

: «Я всегда за это (чтобы Загитова и Медведева вместе подняли флаг – Eurosport). Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и она вернулась к Тутберидзе. Она объединяет в себе всю любовь школы. Есть еще Алина, но она занята». Загитова примерно в 12:00 отвечает на вопрос подписчицы о том, почему не пришла на 50-летие школы: «Меня не звали».

отвечает на вопрос подписчицы о том, почему не пришла на 50-летие школы: «Меня не звали». Лайшев в 13:25: «Она должна быть участником праздника. Но позвать всех мы не можем, у нас огромная плеяда спортсменов. Она, вероятно, не проявляла такого интереса к деятельности школы».

«Она должна быть участником праздника. Но позвать всех мы не можем, у нас огромная плеяда спортсменов. Она, вероятно, не проявляла такого интереса к деятельности школы». Лайшев в 14:36: «Я не должен ее звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это ее дело, я ее не должен звать. Она что, королева «Шантеклера», что ли, чтобы я ее куда-то звал?»

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Затем Алина показала, как кормит уличных котов, а потом выложила фото с тренажера – следовательно, она не была занята 28 сентября, как изначально заявила администрация: у нее не было съемок в «Ледниковом периоде» или участия в других проектах. Лайшев действительно не пригласил самую титулованную воспитанницу – но сперва попытался обставить это дипломатично. А после неожиданного выпада от Алины скатился в карикатурное хамство.

Гендир думал, что Загитова промолчит, как делала это всегда, но Алина вдруг заговорила, и всего три слова, сказанные самостоятельно, а не с одобрения третьих лиц, поставили ребром всю ситуацию в «Самбо» и «Хрустальном».

Вообще, с момента публикации переписки Загитовой с Рудковской инстаграм фигуристки изменился. Появились личные фото, а не спонсорские или с официальных мероприятий. Без пространных объяснений на трех языках, явно сделанных пиар-специалистом, а с эмодзи. Возможно, Алина полностью забрала аккаунт под свой контроль, что пора было сделать очень давно.

Угадать настроение по трем словам в комментариях невозможно, но, если Алина испытывает досаду из-за того, что ее не пригласили, предпочтя Медведеву, то имеет на это право. Да, во время канадской командировки Евгения продолжала представлять «Самбо-70», но она даже не заходила в школу, тренируясь в Москве на льду ЦСКА – идейных противников. Она кидала шпильки и в сторону Тутберидзе, и в сторону штаба в целом, и в сторону Загитовой, когда возмутилась ее показательным номером под Билли Айлиш. За два дня до возвращения в «Хрустальный» Женя назвала Канаду своей фигурнокатательной родиной, а Алина все два с половиной года неустанно благодарила тренеров и катала личные номера – например, показательный памяти Людмилы Шалашовой, матери хореографа Даниила Глейхенгауза, которая тоже помогала фигуристам Тутберидзе с программами. И с точки зрения Загитовой совершенно непонятно, почему боссы «Самбо-70» вдруг начали петь дифирамбы Медведевой, а она не удостаивается даже приглашения.

Единственный имиджевый прокол Алины за все время – снятие с контрольных прокатов за день до короткой программы. Лицо олимпийской чемпионки использовалось на афишах, и после отказа персональные фанаты стали сдавать билеты. Но и это вряд ли вина самой фигуристки: Загитова только недавно выбралась из круглосуточного тренировочного режима. Алина – добрая и положительная девушка, но у нее пока нет жизненной мудрости и необходимой доли наглости, которые позволили бы делать все по-своему и не всегда прислушиваться к покровителям. Кажется, что-то наконец сдвинулось с мертвой точки.

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