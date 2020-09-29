Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл турнир, посвященный 50-летию «Самбо-70».
Гном Гномыч соревновался в категории для юношей-перворазрядников, мальчики показывали только произвольную программу. Саша исполнил номер под саундтрек из «Пиратов Карибского моря» и набрал 36,57 балла. Фигурист упал с двойного флипа и сделал несколько помарок.
Спортсмены, занявшие места со второго по четвертое, не получили снижений за падения. С полным протоколом можно ознакомиться здесь.
- Ранее Александр Плющенко соревновался только на турнире имени собственного отца.
- Саша был самым младшим из участников.
- В «Самбо-70» работает Этери Тутберидзе, с которой Плющенко-старший конфликтует.
(Фото: скриншот трансляции «Студии 38»)