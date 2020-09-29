Гном Гномыч соревновался в категории для юношей-перворазрядников, мальчики показывали только произвольную программу. Саша исполнил номер под саундтрек из «Пиратов Карибского моря» и набрал 36,57 балла. Фигурист упал с двойного флипа и сделал несколько помарок.