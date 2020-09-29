«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут.

Еще раз хочу сказать: надо заниматься делами. Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов. У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу. Вы все увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены.