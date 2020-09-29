Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом Этери Тутберидзе личной переписки его жены Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой.
«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут.
Еще раз хочу сказать: надо заниматься делами. Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов. У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу. Вы все увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены.
Мое движение – это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования», – заявил 37-летний Плющенко в комментарии Sport24.
- В переписке Рудковская предлагала Загитовой сотрудничество, Алина ответила, что остается у Тутберидзе.
- Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешли фигуристки сборной России Александра Трусова и Алена Косторная, Вероника Жилина из юниорской команды и тренер Сергей Розанов.