Российская фигуристка Алина Загитова была против того, чтобы Евгения Медведева стала ведущей телепроекта «Ледниковый период», который выходит на Первом канале.

Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online» – оно ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Загитова поставила продюсерам «Ледникового периода» условие – либо она, либо Медведева.

Фигурное катание Загитова рвется на свободу. Их с Медведевой опять столкнули лбами ДЕНЬ НАЗАД

Первый канал остановил свой выбор на Алине, беря во внимание более насыщенный график тренировок Медведевой. Евгения могла участвовать в съемках только в определенные дни – она намерена выступать в этом сезоне на официальных соревнованиях.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и больше не выходила на соревновательный лед.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018, серебряный призер чемпионата Европы-2019.

Фигурное катание Медведева поднимала флаг на юбилее «Самбо-70», а Загитову не позвали ВЧЕРА В 12:47