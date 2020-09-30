29 сентября 2020 года – большой день в русской фигурке. Нет, Загитова и Медведева не заявились на один турнир, а Трусова не выучила четверной аксель. Хедлайнером вторника стал Гном Гномыч, причем в самом положительном смысле, а не из-за обращений к Путину или очередного танца для тиктока в компании родителей. Семилетний Саша вышел на соревновательный лед, впервые выпорхнув из знакомой и уютной обстановки отцовской академии. В 2018-м и 2019-м Александр выступал на Кубке Евгения Плющенко и непременно побеждал в своей категории, а теперь ему предстоял серьезнейший вызов – турнир в честь 50-летия «Самбо-70», той самой школы, где работает Этери Тутберидзе.

Отношения Тутберидзе и Плющенко-старшего накалены до предела – провоцировали обе стороны. Поэтому интерес к местечковому московскому турниру с участием фигуристов юношеских разрядов был повышен. Пришли журналисты, трансляция энтузиастов из группы «Студия-38» пользовалась популярностью.

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Гном Гномыч выступал среди юношей-перворазрядников – мальчики показывали только произвольную программу. В заявочном списке было пять человек, причем Саша – самый младший. Он родился в 2013 году, а соперники – в 2010-м, 2011-м и 2012-м. Все представляли «Самбо-70», но не «Хрустальный», а отделение «Конек Чайковской».

Александру поставили симпатичную программу под саундтрек из «Пиратов Карибского моря» – музыкальная нарезка затрагивает самые важные и напряженные моменты фильма. Юные фигуристы выполняли четыре прыжковых элемента, два вращения и дорожку шагов. Саша успешно исполнил каскад из двойного лутца и одинарного акселя через секвенцию, упал с приземленного в четверть двойного флипа и ошибся на каскаде двойной сальхов-двойной риттбергер – не докрутил второй прыжок и допустил степ-аут. Затем был еще один чистый аксель в полтора оборота. Комбинированное вращение получило второй уровень из четырех возможных, волчок – минимальный первый, как и дорожка. Это не минус и не недоработка – в 7-10 лет парни пока не обладают мастерством, необходимым для получения более высоких уровней.

С дедакшном за падение и сильно урезанной оценкой каскада Гном Гномыч получил 15,78 балла за технику. Ни один элемент не получил щедрых плюсов – техпанель сработала безупречно. Можно сказать, что первая часть оценки полностью соответствует увиденному.

Вторая часть – компоненты – более субъективная. Саше поставили 21,29 балла, в сумме результат дал 36,57 балла и вывел младшего Плющенко на первое место. Следующие участники не перебили заданную планку – Гном Гномыч первенствовал в «Самбо-70» и приглушил разговоры о том, что в родной Академии ему завышают баллы.

Саша выиграл честно? Другие мальчики были хуже?

Разговоры о нечестном судействе и помощи от судей будут сопровождать Гном Гномыча всю карьеру – от этого никуда не деться по определению. Фамилия Плющенко – это не только сотни тысяч подписчиков в инстаграме, бренд и будущие программы от Ше-Линн Бурн. Накрут за имя в фигурном катании был, есть и будет – но это не значит, что Саша Плющенко выиграл нечестно, хотя его ближайшие преследователи обошлись без снижений за падения. Судить малышей, которые примерно равны, очень стараются и при этом все не безупречны, вообще очень сложно.

Александр выиграл и технику, и компоненты – давайте разбираться, из чего сложился его успех. Да, Саша упал, а Павел Орлов и Елисей Сыровацкий удержались на ногах. Но у Гном Гномыча была самая сложная база – только он заявил два разных старших прыжка, а другие ребята, несмотря на отсутствие падений, не смогли безупречно выкатать свои более простые элементы. Павел на две галки не докрутил тулуп, Елисей – вовсе почти все прыжки. Если объяснять на пальцах, то сработал тот же принцип, когда Трусова валит два четверных и выигрывает. Но, конечно, в меньших масштабах.

В технике Саша привез второму месту 1,06 балла, в компонентах – целых 3,88, что довольно много. Вторая оценка у самых маленьких складывается из мастерства катания, представления программы и интерпретации – и как минимум в двух составляющих Гном Гномыч был убедителен. Он не продемонстрировал блестящего владения коньком, иногда как будто «вываливаясь» и теряя ось, и это было отражено в протоколе: бронзовый призер получил столько же, фигурист, ставший последним – больше.

Но в вопросах интерпретации все меняется – а кого не тронул появившийся на льду юный пират? Саша отлично прочувствовал медленную драматичную часть программы, под которую в фильме пособники пиратства подходят к виселице, и отлично отыграл кульминацию – на экране в это время идет эпичная морская битва.

Гном Гномыч может раздражать частым упоминанием в отрыве от фигурного катания или тем, что родители тянут его в политику, но на льду все должно измениться даже для ярых фанатов Тутберидзе. Ведь очень глупо и мерзко хейтить семилетнего мальчика, который волнуется перед соревнованиями и очень старается показать все, чему его научили. На турнире в «Самбо-70» Саша Плющенко катался не безупречно, но его победа заслужена.

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