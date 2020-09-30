Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, будет ли смотреть шоу «Ледниковый период» с участием Алины Загитовой и Алексея Ягудина.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – приводит слова Родниной Sport24.