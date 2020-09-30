Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, будет ли смотреть шоу «Ледниковый период» с участием Алины Загитовой и Алексея Ягудина.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – приводит слова Родниной Sport24.

Фигурное катание
Загитова была против участия Медведевой в «Ледниковом периоде» (БИЗНЕС Online)
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  • В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры и больше не выходила на соревновательный лед.
  • Алина – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018, серебряный призер чемпионата Европы-2019.

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