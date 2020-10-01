Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не заявлена на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21.
1 октября Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при – Загитова отсутствует в списках.
На этапе Гран-при России, который пройдет с 20 по 22 ноября, есть два вакантных места, куда могут быть дозаявлены фигуристки сборной России. В список уже заявленных фигуристок попали Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
- Загитова не выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной в сентябре и не заявлялась на этапы Кубка России будущего сезона.
- В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале вместе с Алексеем Ягудиным.