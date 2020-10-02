Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании.

«У меня заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать жизнь гормональными препаратами. Мне приходит много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю», – рассказала экс-спортсменка в интервью Teleprogramma.pro.

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  • Слуцкая – двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный (2002) и бронзовый (2006) призер Олимпийских игр.
  • Ирина завершила карьеру в 2006 году.

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