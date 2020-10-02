«У меня заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать жизнь гормональными препаратами. Мне приходит много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю», – рассказала экс-спортсменка в интервью Teleprogramma.pro.