Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании.
«У меня заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать жизнь гормональными препаратами. Мне приходит много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю», – рассказала экс-спортсменка в интервью Teleprogramma.pro.
- Слуцкая – двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный (2002) и бронзовый (2006) призер Олимпийских игр.
- Ирина завершила карьеру в 2006 году.