Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как тренирует речь для участия в шоу Первого канала «Ледниковый период».
«У меня есть специальный репетитор по речи. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю там скороговорки или текст какой прохожу.
Эта пробка для того, чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую», – заявила Алина в эфире программы «Вечерний Ургант» (цитата по Sports.ru).
- В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
- Шоу «Ледниковый период» Алина ведет вместе с Алексеем Ягудиным.