Бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала, какие отношения были между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, когда они готовились к Олимпиаде-2018.
– Вы тренировались одновременно с Алиной Загитовой и Женей Медведевой. Можете раскрыть, между ними был конфликт?
– В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения.
– Просто становится тревожно за то, как они вместе уживаются на катке, если вокруг такой фон. Если Алина, конечно, тренируется.
– Насколько я знаю, Алина тренируется. Когда успевает между съемками и занятиями.
– Даниил Глейхенгауз говорит, что меньше, чем в олимпийский сезон.
– Тогда у нее было пять-шесть часов шесть дней в неделю. Возможно, на утренний лед ходит, потом убегает. Не исключаю, – рассказала 17-летняя Паненкова в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Фигуристка ушла из группы Тутберидзе летом 2018 года.
- Паненкова участвовала в финале юниорского Гран-при и взрослой серии этапов.
- Евгения Медведева покинула группу Этери незадолго до Дарьи и вернулась в сентябре 2020 года.