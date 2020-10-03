Бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала, какие отношения были между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, когда они готовились к Олимпиаде-2018.

– Вы тренировались одновременно с Алиной Загитовой и Женей Медведевой. Можете раскрыть, между ними был конфликт?

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– В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения.

– Просто становится тревожно за то, как они вместе уживаются на катке, если вокруг такой фон. Если Алина, конечно, тренируется.

– Насколько я знаю, Алина тренируется. Когда успевает между съемками и занятиями.

– Даниил Глейхенгауз говорит, что меньше, чем в олимпийский сезон.

– Тогда у нее было пять-шесть часов шесть дней в неделю. Возможно, на утренний лед ходит, потом убегает. Не исключаю, – рассказала 17-летняя Паненкова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фигуристка ушла из группы Тутберидзе летом 2018 года.

Паненкова участвовала в финале юниорского Гран-при и взрослой серии этапов.

Евгения Медведева покинула группу Этери незадолго до Дарьи и вернулась в сентябре 2020 года.

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