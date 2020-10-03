Новый «Ледниковый» период наконец-то стартовал – со звездами шоу-бизнеса, спорта и фигурного катания. Алиной Загитовой в роли ведущей и, конечно, бессменным председателем жюри – Татьяной Тарасовой. Мы посмотрели первый выпуск суперпроекта и рассказываем самое интересное – если у тебя не получилось разорваться на фигурку, футбол и теннис.

Загитова-ведущая хороша?

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Алина ведет «Ледниковый период» в дуэте с олимпийским чемпионом Солт-Лейка Алексеем Ягудиным – это ее дебют на большом телевидении. Некоторые придирчивые зрители не захотели делать фигуристке скидку на неопытность и пришли в инстаграм к Ягудину.

«Зачем поставили Загитову ведущей?! Закрепощенная, очень наигранно, а главное – проблемы с дикцией, тембр голоса слух режет», – написала подписчица в комментариях.

«Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет! А пока что отдыхайте», – заступился Алексей за коллегу.

В первом выпуске Алина предстала в вычурном блестящем платье, но как ведущая пока действительно не блистала – было видно, что она волнуется и боится ошибиться, а фразы иногда произносит очень напряженно и по-ученически. Шоумен Владимир Маркони, выступающий в паре с Маргаритой Дробязко, затроллил Загитову – в ответ на вопрос, знает ли он, что такое компоненты в фигурном катании, он спросил, знает ли олимпийская чемпионка, что такое пицца. На выручку растерявшейся Алине быстро пришел Ягудин и разрядил обстановку.

Неопытность Загитовой видна, но это не значит, что ее нужно подвергать жесткой критике. Она работает с преподавателями и в следующих выпусках наверняка проявит себя гораздо сильнее.

Дмитрий Сычев правда встал на коньки?

Среди участников привлекала пара из двух спортсменов – чемпионка мира и Европы Мария Петрова выступала с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Сычевым. «Я на футболе меньше падал, чем здесь, в фигурном катании», – эмоционально признался 36-летний Дмитрий во время тренировки.

Но в прокате под лиричную композицию «Ой, да не вечер» он ни разу не упал – был сконцентрирован и отлично исполнил программу. Помимо традиционных поддержек, пара добавила креатива – Мария и Дмитрий зашли на тодес, один из сложнейших парных элементов. Судьи оценили прокат на высокие 11,74 балла и отметили, что экс-футболист был даже чересчур серьезен.

«Смотрел только на Машу», – поделился Сычев, общаясь после выступления с ведущими.

«У этого проекта есть секрет – иногда нужно смотреть только на Татьяну Анатольевну», – метко пошутил Ягудин

Как выступили остальные?

В турнирной таблице первенствовали актриса Ольга Кузьмина (которая снимается в рекламе «Билайна») и вице-чемпион Олимпиады в команде Александр Энберт – им поставили 11,88 балла и три оценки 6,0 – самым щедрым был Алексей Мишин. На 0,02 балла отстали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин, обещающие выучить элемент, который на «Ледниковом периоде» еще никто не исполнял. Третьи (11,82 балла) – телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Петрова и Сычев – четвертые. Ниже представлены полные результаты: зрители и жюри воспринимали тепло абсолютно всех.

Худшими стали Екатерина Боброва и певец Влад Соколовский: партнер сначала упал сам, а потом уронил с поддержки Екатерину – пожалуй, это был самый страшный момент выпуска. Но объяснимый – тренировочный процесс пары прерывался из-за травмы Влада.

«То, что вы увидели – это результат всего десяти дней репетиций, и я не справился с волнением, однозначно! Если честно, то больше всего я расстроился из-за того, что подвел Катю... Она профи и не привыкла так проигрывать! Благодарю партнершу за стойкость, за поддержку и терпение! Главное, что мы встали, собрались и пошли дальше вместе! Каждый день мы понимаем, что идет борьба, фигурное катание, как оказалось, это очень сложный спорт, во всех смыслах... Низкий поклон всем фигуристам», – написал Соколовский.

А смешные моменты были?

Ну конечно – Татьяна Тарасова не обошлась без нового перла вдобавок к «Леша может все» и остальной классике. Комментируя прокат Надежды Михалковой и Максима Маринина, она припечатала:

«Правда, это была нежнятина. Но такая немножко долбаная».

«Какая, простите?!» – опешил Ягудин.

«Долбаная!» – с готовностью повторила Татьяна Анатольевна, а Алексею оставалось лишь кивнуть.

Удивила сидевшая в жюри Елена Исинбаева – она судила строже всех. Выдающаяся спортсменка и один из авторов новой Конституции оценила прокат Дробязко и Маркони на 5,6/5,7 и объяснила:

«Техники не было, сложности никакой не было. Моему такому вот взгляду, который, знаете, требует постоянно рекордов каких-то, превозмо... превозмо... превозмождения себя, как сказать? Каждый раз хочется, чтобы участники себя превоз...»

Слово «превозмогали» Елене подсказали – но удивительно, что Тарасова, Мишин и Навка, посвятившие фигурному катанию всю жизнь, видимо, все же нашли технику в выступлении Маргариты и Владимира.

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