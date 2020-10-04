Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова на открытии своей школы фигурного катания заявила, что готова соперничать с группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
«Конечно же, готова. Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь. Тройные аксели, четверные – я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм.
Я не начну работать с ребенком, тело которого не готово физически. Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные», – цитирует 24-летнюю Сотникову ТАСС.
- Школа Сотниковой называется SotkaSchool.
- В межсезонье-2020 из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки основной сборной России Александра Трусова и Алена Косторная.