«Конечно же, готова. Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь. Тройные аксели, четверные – я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм.