Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка похвасталась спортивными успехами дочери Надежды, отец которой – пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Шестилетняя Надя поучаствовала в детских соревнованиях по фигурному катанию в Подмосковье и стала третьей в своей возрастной группе.

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«Сегодня Надюша заняла третье место, но мы стремимся к первому! Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и еще раз работаем», – написала 45-летняя Навка, выложив фото с награждения.

  • Навка и Песков поженились пять лет назад.
  • Татьяна выиграла золото Турина-2006 в дуэте с Романом Костомаровым.

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