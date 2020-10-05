Шестилетняя Надя поучаствовала в детских соревнованиях по фигурному катанию в Подмосковье и стала третьей в своей возрастной группе.

«Сегодня Надюша заняла третье место, но мы стремимся к первому! Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и еще раз работаем», – написала 45-летняя Навка, выложив фото с награждения.