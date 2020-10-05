Коронавирус испортил конец предыдущего сезона в фигурном катании, отменив чемпионат мира, и повлиял как минимум на начало сезона-2020/21. От проведения юниорской серии Гран-при полностью отказались, со взрослой долго тянули и все же решили провести, но ее формат, кажется, не до конца понимают даже в ISU. А 5 октября пришли новости, что финал в Пекине отложен на неопределенный срок.

Как же так – Гран-при без финала? За что вообще соревноваться? Все идет к тому, что первая половина коронавирусного сезона будет провальной именно из-за организации?

Фигурное катание Дочь Навки и Пескова стала третьей на детских соревнованиях по фигурке 6 ЧАСОВ НАЗАД

По каким правилам пройдет Гран-при

По очень и очень странным. Шесть привычных этапов в Америке, Канаде, Франции, Китае, России и Японии пройдут в формате национальных соревнований – заявляться имеют право только местные фигуристы и те, которые тренируются в этих странах. Каждому дается всего один этап, а не два, как обычно.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Фото: Getty Images

1 октября ISU выложил долгожданное распределение. На Rostelecom Cup в Москве предсказуемо намечается внеочередной чемпионат России (Евгения Медведева, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и еще два вакантных места для российских фигуристок) с участием Арины Урушадзе из Грузии и Виктории Сафоновой из Беларуси – эти девушки тренируются в России.

На фоне российской заявки очень любопытно выглядит китайская – только Чэнь Хунгуй и пять свободных мест для других китайских спортсменок. Лучший результат китайского лидера за две программы – 175,77 балла (мировой рекорд Косторной – 247,59), девушка не владеет каскадами 3-3 со старшими прыжками – только тулупным.

Получается, что китаянка без проблем квалифицируется в финал как одна из шестерых победителей, а если Трусова в Москве упадет с одного из трех четверных и займет второе место, то останется за бортом. Возможно, смотреть будут по баллам – но в таком случае вмешается фактор домашнего судейства, и всем раздадут то, что нужно, а не то, что фигуристки заслуживают.

Возможно, финала не будет совсем

ISU официально сообщил, что запланированный на 10-13 декабря финал отложен на неопределенный срок из-за ковида. Фигуристы не единственные, кто опасается лететь в Китай – ранее все турниры в Поднебесной отменили теннисисты, как ATP, так и WTA. Формулировка «отложен на неопределенный срок» чаще всего означает, что ивент не состоится вообще.

Да и с самими этапами Гран-при все очень вязко из-за второй волны, которая постепенно накрывает мир. Каток в Гренобле, который должен принять соревнования во Франции, уже закрыт на неопределенный срок по понятным причинам, в Москве заболеваемость вернулась на майский уровень, когда страна сидела на «каникулах» с закрытыми стадионами и парикмахерскими. Президент ФФКР Александр Горшков не дает гарантию ни на Rostelecom Cup, ни на московские этапы Кубка России.

Оптимистичной ситуация не выглядит – коронавирусная статистика снова зашкаливает. Пока фигурное катание выживает благодаря Кубку России, но продержатся ли они – неясно. Будет ли в конце декабря чемпионат России – неясно, чемпионаты Европы и мира – и подавно. Поколению Трусовой, Щербаковой и Косторной очень не повезло попасть в эту воронку – одна из них уже должна была стать чемпионкой мира.

Фигурное катание Сотникова: «Готова соперничать с группами Тутберидзе и Плющенко» ВЧЕРА В 13:37