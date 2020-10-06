Телеведущий Иван Урган пошутил на тему рождения второго сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской – суррогатной матерью, выносившей и родившей ребенка, якобы стала Этери Тутберидзе.

«Поздравляем Яну, поздравляем Женю. Назвали сына Арсением, мы радуемся. Конечно, мы еще радуемся за Гном Гномыча, чьи молитвы наконец подействовали, были услышаны. Это уже второй сын Яны и Евгения. Осталось родить пять, чтобы в Янином TikTok появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей».

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Евгений и Яна сообщили, что ребенок был рожден при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это Этери Тутберидзе. Потому что за последний год все новые дети Плющенко от нее», – посмеялся Иван в телепередаче «Вечерний Ургант».

В межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная (основная сборная России), Вероника Жилина (юниорская сборная) и тренер Сергей Розанов.

Команда Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании фигуристов.

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