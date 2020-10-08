Дебют Евгении Медведевой после возвращения к Этери Тутберидзе опять откладывается, и уже на неопределенный срок. После отказа от сентябрьского этапа Кубка России в Сызрани фигуристка снялась и с московского, который состоится 10-13 октября. Официальная причина – такая же, как в прошлый раз: обострившаяся травма спины. Только формулировка более серьезная – Евгения госпитализируется для прохождения медицинского обследования.

Что будет с сезоном-2020/21 для Медведевой?

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О перспективах в текущем сезоне по понятным причинам не знает никто – даже самая здоровая фигуристка, если такие бывают. Но если представить, что коронавирус отступит, и вторая половина сезона пройдет по плану (чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира), для Жени будущее становятся наиболее непонятным даже в случае полностью вылеченной спины.

Организовав как альтернативу странной серии Гран-при систему с Кубком России, ФФКР вогнала фигуристов в строгие рамки – об этом мы уже писали. Отобраться на главные старты можно только через чемпионат России, а на чемпионат России в этом сезоне – только через кубковые этапы, причем обязательно надо поучаствовать в двух: иначе допуска не будет.

После невыразительного выступления на контрольных прокатах и сенсационного камбэка к Тутберидзе Медведева закономерно снялась с Сызрани, теперь – с Москвы. Остаются три этапа, и пока неясно, сможет ли Женя перезаявиться на них и выполнить критерии. Скорее всего, Федерация пошла бы навстречу самой титулованной из действующих российских фигуристок, но дело в том, что Медведева – далеко не единственная, кто находится в подвешенной ситуации.

Только с московского этапа снялись Елизавета Нугуманова (сломала ногу), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (коронавирус у партнера), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (та же причина), Артур Даниелян (до сих пор восстанавливается после травмы). Если давать шансы всем травмированным и заболевшим, на последних этапах будет аншлаг, если не давать никому или давать только Медведевой – это будет несправедливо: в коронавирусную эпоху тоталитарные ограничения кажутся абсолютным злом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Зачем же Медведева заявилась на первые этапы с травмой?

Распределение проходило до контрольных прокатов и обратной смены тренера, а травма, вероятно, пока не казалась настолько опасной. Женя надеялась, что государственные границы откроются, и она как можно скорее вернется к Брайану Орсеру после участия в первых этапах. В Канаде выступит на Гран-при и будет спокойно готовиться к чемпионату России.

Вторая волна нарушила планы, и Медведева выбрала возвращение в «Хрустальный», хотя могла бы, например, остаться на льду ЦСКА с Орсером в окне видеочата. Но, очевидно, Евгении был нужен полный контроль – не только за тренировками, но и за здоровьем, которое она усугубила самостоятельными занятиями. Елена Буянова и Татьяна Тарасова были просто консультантами, а выделять деньги на медицинские обследования для Медведевой армейский клуб не мог – фигуристка числилась в «Самбо-70».

Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: Getty Images

Что будет с дальнейшей карьерой Медведевой?

Прогнозы неблагодарны всегда, в фигурном катании – вдвойне, в фигурном катании в разгар пандемии – втройне. Евгения Медведева и Этери Тутберидзе – слишком загадочные переменные, чтобы предполагать что-либо хотя бы с минимальной долей уверенности. Попробуем рассмотреть гипотетические ситуации.

Медведева больше не выйдет на соревновательный лед и завершит карьеру? Возможно – от этого никто не застрахован. Тренировки в «Хрустальном» известны требовательностью и частым прогоном программ, несмотря на травмы. Если Тутберидзе осталась верна своим методам и не сделала исключения для возрастной по ее меркам фигуристки, то эксперимент с камбэком можно будет признать неудачным. Спортивный характер не позволит Жене сдаться сразу, но еще одна смена тренера и очередная притирка – слишком неподходящий вариант именно сейчас. Если Медведева и Тутберидзе не сработались, других шансов для фигуристки больше нет. Будь на календаре не 2020-й – можно бы было рассуждать не так радикально.

Медведева героически вернется и возьмет золото Пекина-2022 в команде? Но ведь и это не нереально, даже если она полностью пропустит текущий сезон. Джеффри Баттл и Ше-Линн Бурн поставили фигуристке потрясающие программы, которые достойны олимпийского сезона. Но для этого Евгении и Этери нужно двустороннее сотрудничество, а не слепое подчинение фигуристки тренеру. Из-за спины спортсмены Тутберидзе заканчивали, уходили в пары и танцы. Если она не поняла, что Медведева с ее опытом – уже не продукт конвейера, а штучный товар, на Игры поедут другие фигуристки. Но индивидуальный подход поможет Евгении добиться максимума и закрыть олимпийский гештальт – пусть не в личном турнире.

Может, Медведева вернется на лед, но ничего не добьется? Вполне – усредненный вариант всегда кажется наиболее вероятным. Возможно, Женя залечит спину и покажет пару ярких незабываемых выступлений, но этого не хватит для главных стартов – такие прокаты придутся на этап Гран-при или другие неотборочные турниры, а фигуристки с ультра-си будут слишком хороши, чтобы делать замену, как в 2019-м.

К сожалению, карьера даже такой волевой спортсменки, как Евгения, сейчас находится в руках случайных обстоятельств.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ ЕВГЕНИЮ МЕДВЕДЕВУ? Больше не выйдет на соревновательный лед или закончит после пары неудач Вернется и станет чемпионкой Олимпиады в команде Будут единичные успешные выступления без попадания на Игры

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